Кахигао — о подписании Дзюбы в «Спартак»: «Такой возможности вообще не было»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао отреагировал на слухи о переходах в команду в летнее трансферное окно нападающего Артема Дзюбы и полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Все лето обсуждали возвращение Дзюбы в «Спартак». Действительно ли вы выступали против его возвращения? Была ли такая возможность?

— Такой возможности вообще не было.

— Возвращаясь к Дзюбе, его представитель сказал, что именно вы заблокировали трансфер игрока в «Спартак». Так ли это?

— Зачем мне комментировать, что сказал другой человек. Если у него есть вопросы ко мне — пусть обратится.

— А что касается Головина — был ли у нему интерес, и почему трансфер не случился?

— Это очень хороший игрок, но он выступает за другую команду. А я не могу комментировать футболистов других команд. Могу говорить только о наших ребятах, — сказал Кахигао журналистам.

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