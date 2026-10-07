Спортивный директор «Спартака» Кахигао поздравил Владимира Путина с днем рождения

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао от лица московского клуба поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

7 октября Путину исполнилось 74 года.

«Хотел бы от всех нас и от «Спартака» поздравить президента РФ Владимира Путина с днем рождения», — сказал Кахигао журналистам.

Испанец Кахигао занимает должность спортивного директора «Спартака» с января 2025 года.

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