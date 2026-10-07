Галактионов — о положении «Локомотива»: «У команды нет паники или какого-то стресса»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о состоянии команды перед возобновлением РПЛ.

На международную паузу «Локомотив» ушел, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата с 7 очками после 9 игр.

10 октября железнодорожники сыграют в гостях против воронежского «Факела».

«У команды нет паники или какого-то стресса. Ребята спокойно готовятся к следующим матчам. Большая группа игроков ушла, а новые пришли только под закрытие окна. В этом был небольшой психологический момент, но и он уже закрылся. Ничего не мешает нам спокойно работать и пройти эту турбулентность.

Общая масса игроков вернулась в строй и занимается полноценно. Мостовой работает индивидуально, но ничего критичного. Сильянов тренируется отдельно.

В РПЛ не только у «Факела» искусственный газон, но еще и в Оренбурге. На каких-то отдельных футболистов это может влиять, но в целом я никаких противопоказаний не вижу. Работаем по плану», — рассказал Галактионов журналистам на открытой тренировке «Локомотива».