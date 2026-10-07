Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Разговоры о продаже Гарсии — это спекуляция, он наш актив»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не считает ошибкой покупку нападающего Ливая Гарсии.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В августе 2026-го 28-летний футболист был арендован «Панатинаикосом» до конца сезона-2026/27.

— Не считаете покупку Ливая Гарсию ошибкой? Сейчас он в аренде и ходят слухи о возможном выкупе его греческим клубом.

— Это не было ошибкой. Если посчитать его игровое время и годы в прошлом сезоне, у него лучшая статистика в команде. Сейчас в мире 90 процентов команд играют с одним форвардом.

Он принадлежит нам. У него действительно есть опция выкупа. Разговоры о его продаже — это спекуляция. Мы получили средства за его аренду. Это наш актив. Если договоримся о выкупе — возможно, будет продажа. Но пока это наш игрок.

— Болельщики часто критиковали вас за нахождение в Москве в августе, когда было самое горячее время на трансферном рынке. Как вы вели переговоры, если были в России?

— Как веду переговоры? Есть телефон, есть технологии... Был ли я в Москве весь август? Нет. Даже моя жена не всегда знает, где я нахожусь. Еду куда-то, если нужно поехать. Но если личное присутствие не требуется — не еду.

Важно добавить, что трансферы, которые случаются в августе или сентябре, готовятся заранее. Сделки делаются не за один день. И этап подготовки далеко не все знают и видят. Основная работа по ним ведется сильно заранее, — сказал Кахигао журналистам.

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