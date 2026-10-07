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Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао ответил на вопрос о форварде Ливае Гарсии

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Разговоры о продаже Гарсии — это спекуляция, он наш актив»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао не считает ошибкой покупку нападающего Ливая Гарсии.

Гарсия перешел в «Спартак» в феврале 2025 года. В августе 2026-го 28-летний футболист был арендован «Панатинаикосом» до конца сезона-2026/27.

— Не считаете покупку Ливая Гарсию ошибкой? Сейчас он в аренде и ходят слухи о возможном выкупе его греческим клубом.

— Это не было ошибкой. Если посчитать его игровое время и годы в прошлом сезоне, у него лучшая статистика в команде. Сейчас в мире 90 процентов команд играют с одним форвардом.

Он принадлежит нам. У него действительно есть опция выкупа. Разговоры о его продаже — это спекуляция. Мы получили средства за его аренду. Это наш актив. Если договоримся о выкупе — возможно, будет продажа. Но пока это наш игрок.

— Болельщики часто критиковали вас за нахождение в Москве в августе, когда было самое горячее время на трансферном рынке. Как вы вели переговоры, если были в России?

— Как веду переговоры? Есть телефон, есть технологии... Был ли я в Москве весь август? Нет. Даже моя жена не всегда знает, где я нахожусь. Еду куда-то, если нужно поехать. Но если личное присутствие не требуется — не еду.

Важно добавить, что трансферы, которые случаются в августе или сентябре, готовятся заранее. Сделки делаются не за один день. И этап подготовки далеко не все знают и видят. Основная работа по ним ведется сильно заранее, — сказал Кахигао журналистам.

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Франсис Кахигао
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
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Зенит

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Динамо Мх

 5
П
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 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Юрий Горшков

Крылья Советов

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