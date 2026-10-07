Глебов — лучший игрок «Динамо» с июля по сентябрь по мнению болельщиков

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов признан лучшим игроком команды с июля по сентябрь по мнению болельщиков, сообщает телеграм-канал бело-голубых.

«Каждая игра на максимальных оборотах и с огромным объемом беговой работы», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Глебов выступает за «Динамо» с февраля 2025 года. В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

После 9-и туров московское «Динамо» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

В 10-м туре бело-голубые в гостях сразятся с казанским «Рубином». Матч пройдет в воскресенье, 11 октября. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 10-й тур.

11 октября, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)

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