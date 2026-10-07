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Воспитанник «Зенита» Кондаков объяснил, за счет чего пробился в основную команду

Воспитанник «Зенита» Кондаков о конкуренции: «Если после ошибки встаешь и ничего не делаешь, на тебе сразу ставят крест»

Алексей Михайлов

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков объяснил, за счет чего ему удалось пробиться в основу петербургского клуба в условиях конкуренции с латиноамериканскими легионерами.

18-летний Кондаков — воспитанник «Зенита», родившийся в Курске. В 13 лет переехал в Санкт-Петербург, перейдя в академию «Зенита».

«Да не знаю, тяжело сказать. Мне кажется, это всегда у всех индивидуально. Даже вот взять нашу ситуацию с Вадиком [Шиловым]. Он же ушел раньше в основную команду, а я в «Зените-2» был. И я понимаю, что, поиграв в «Зените-2» во Второй лиге, я тоже что-то для себя взял там в плане борьбы. Прошло время, и я подготовился еще лучше, когда уже приходил к основной команде.

Наверное, многое еще говорит о хорошем отношении. Те же бразильцы будут к тебе хорошо относиться, если сами видят в тебе потенциал. А в основной команде особенно не прощают безволие или отсутствие характера. Ты приходишь на тренировку и ошибаешься. Понятно, что они будут ругаться, будут требовать с тебя, чтобы ты не ошибался. И ты можешь ошибаться. Но если ты после ошибки встаешь и ничего не делаешь, то на тебе сразу ставят крест.

Я знаю и видел в своей жизни, что не все понимают, ради чего они сюда [в «Зенит»] приезжают. Для многих это как бы приехать, форму получить зенитовскую, чтобы быть дома крутым. Это все зависит от твоих целей и того что у тебя есть в голове, что ты перед собой ставишь», — сказал Кондаков в интервью «СБГ ШОУ».

30 сентября 2025 года Кондаков дебютировал за «Зенит» в выездном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0), выйдя на замену во втором тайме.

В нынешнем сезоне Кондаков провел в составе «Зенита» 7 матчей (262 минуты), отметившись 2 голевыми передачами. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми действует до лета 2031 года.

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Источник: YouTube-канал «СБГ ШОУ»
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Даниил Кондаков
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ФК Зенит
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 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
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 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
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 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
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9
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