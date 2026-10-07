Воспитанник «Зенита» Кондаков о конкуренции: «Если после ошибки встаешь и ничего не делаешь, на тебе сразу ставят крест»
Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков объяснил, за счет чего ему удалось пробиться в основу петербургского клуба в условиях конкуренции с латиноамериканскими легионерами.
18-летний Кондаков — воспитанник «Зенита», родившийся в Курске. В 13 лет переехал в Санкт-Петербург, перейдя в академию «Зенита».
«Да не знаю, тяжело сказать. Мне кажется, это всегда у всех индивидуально. Даже вот взять нашу ситуацию с Вадиком [Шиловым]. Он же ушел раньше в основную команду, а я в «Зените-2» был. И я понимаю, что, поиграв в «Зените-2» во Второй лиге, я тоже что-то для себя взял там в плане борьбы. Прошло время, и я подготовился еще лучше, когда уже приходил к основной команде.
Наверное, многое еще говорит о хорошем отношении. Те же бразильцы будут к тебе хорошо относиться, если сами видят в тебе потенциал. А в основной команде особенно не прощают безволие или отсутствие характера. Ты приходишь на тренировку и ошибаешься. Понятно, что они будут ругаться, будут требовать с тебя, чтобы ты не ошибался. И ты можешь ошибаться. Но если ты после ошибки встаешь и ничего не делаешь, то на тебе сразу ставят крест.
Я знаю и видел в своей жизни, что не все понимают, ради чего они сюда [в «Зенит»] приезжают. Для многих это как бы приехать, форму получить зенитовскую, чтобы быть дома крутым. Это все зависит от твоих целей и того что у тебя есть в голове, что ты перед собой ставишь», — сказал Кондаков в интервью «СБГ ШОУ».
30 сентября 2025 года Кондаков дебютировал за «Зенит» в выездном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина» (1:0), выйдя на замену во втором тайме.
В нынешнем сезоне Кондаков провел в составе «Зенита» 7 матчей (262 минуты), отметившись 2 голевыми передачами. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми действует до лета 2031 года.
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|Краснодар
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|6
|3
|0
|14-7
|21
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2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
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3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
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4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
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5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
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6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
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7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
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8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
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9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
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10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
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11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
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12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
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13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
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14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
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15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
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16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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Максим Глушенков
Зенит
|6
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Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
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Педро
Зенит
|4
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Маркиньос
Спартак
|4
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Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
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Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
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