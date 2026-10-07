Гольдман — о словах Кахигао про Дзюбу: «Он прекрасно знает, что лукавит»

Представитель нападающего Артема Дзюбы Леонид Гольдман отреагировал на слова спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао о том, что форвард не мог оказаться в московском клубе.

Ранее Кахигао, отвечая на слухи о возможном переходе 38-летнего Дзюбы в «Спартак» в летнее трансферное окно, заявил, что такой возможности не было.

«Думаю, господину Кахигао не стоит открывать этот ящик Пандоры. Он прекрасно знает, что лукавит. Пусть это остается на его совести», — цитирует Гольдмана Metaratings.ru.

Дзюба находится в статусе свободного агента с конца сезона-2025/26. Последним клубом форварда был «Акрон». В сентябре Гольдман рассказал «СЭ», что переход футболиста в «Спартак» не состоялся из-за Кахигао.

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