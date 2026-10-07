Защитник «Зенита» Вега: «Остался без фото с Месси — сам себя накрутил, но он подписал мне футболку»

Защитник «Зенита» Роман Вега рассказал, почему не смог сфотографироваться с нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси во время совместного пребывания на сборах с национальной командой Аргентины.

В ночь на 7 октября состоялся прощальный матч 39-летнего Месси за сборную Аргентины. В поединке против Бенина (3:0) форвард забил гол с пенальти и отдал две голевые передачи.

«Клянусь, мне было ужасно неловко просить Месси сфоткаться. Я просто умирал от смущения. В итоге остался без фотографии. Я очень стеснялся просить его об этом. Почему? Не знаю. Просто сам себя накрутил. Мама мне сказала: «Ну попроси у него фото, чтобы осталось на память». Я даже не мог ему в глаза посмотреть. Но сегодня я воспользовался случаем и попросил его подписать мне футболку. Так что теперь я ухожу счастливый», — сказал Вега в интервью SC ESPN.

За время октябрьской паузы на матчи сборных Вега провел полный матч за Аргентину против Боливии (4:0) 1 октября, а также остался в запасе на игру с Буркина-Фасо (7:0) 4 октября. За прощальным матчем Месси Вега наблюдал с трибун стадиона «Монументаль» в Буэнос-Айресе.

Вместе со сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира 2022 года и вице-чемпионом планеты в 2026 году. Всего у аргентинца 208 матчей за сборную, в которых он забил 126 голов и отдал 69 результативных передач. Он дебютировал за команду в августе 2005 года.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max