ЦСКА предложил контракт Чалову до лета 2027 года

Как стало известно «СЭ», ЦСКА предложил новый контракт нападающему Федору Чалову, который будет рассчитан до лета 2027 года.

В понедельник директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил «СЭ», что 25-летний россиянин улетел в Москву на переговоры по новому контракту.

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего игрока с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.