Матыцын и члены совдира «Спартака» могут посетить матч с «Ростовом» в Абу-Даби

Как стало известно «СЭ», руководство «Спартака» во главе с председателем совета директоров клуба Александром Матыцыным планирует посетить матч Winline Зимнего Кубка РПЛ между красно-белыми и «Ростовом». Встреча состоится в среду, 7 февраля, в Абу-Даби.

Матч станет первой игрой спартаковцев в турнире. Команда Гильермо Абаскаля 22 января вылетела на сборы в Дубай, где будет базироваться и готовиться ко второй части сезона до марта. Свой первый матч после возобновления чемпионата России «Спартак» проведет 2 марта в Санкт-Петербурге против «Зенита».