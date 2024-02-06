Первак заявил, что агент Джикии не должен выступать с такими заявлениями

Бывший гендиректор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал резонансное интервью Вадима Шпинева, агента Георгия Джикии.

«Агент вправе поступать как угодно. Он, наверное, отдает отчет своим действиям. Джикия уже практически полгода не играет. Считаю, что агент вообще не прав. Он не должен выступать с такими заявлениями. Это представитель игрока и больше ничего. «Спартак» принял решение — тренер работает. Агент должен говорить клубу, кого назначать для одного футболиста? В клубе 25 игроков. Вот и все. Разговор короткий. Это даже не обсуждается. Думаю, что добрые люди переведут тренеру заявление агента. И он сделает определенные выводы, что на него происходит какое-то давление. Захочет он его выдерживать или предложит Джикии покинуть команду? Не понимаю, почему агент делает такие заявления. Он как бы обрубает все концы жизнедеятельности Джикии в «Спартаке». Думаю, что не продлят ему контракт. Сейчас у него еще такой простой. Как он форму наберет?» — приводит слова Первака «РБ Спорт».

В понедельник агент футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника «Спартака» не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. Он помог красно-белым стать чемпионом страны (2016/2017), а также завоевать Кубок (2022) и Суперкубок России (2017). В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах во всех турнирах.