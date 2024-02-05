В ЦСКА сообщили, что Чалов улетел в Москву на переговоры по новому контракту

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, почему нападающий Федор Чалов не принял участия в товарищеском матче против «Факела» (1:0) в рамках подготовки к весенней части сезона на зимних сборах в Турции.

«Евгений Леннорович (Гинер. — Прим. «СЭ») пригласил Чалова на обсуждение по контракту, поэтому Федор улетел в Москву», — сказал Брейдо «СЭ».

Чалов в этом сезоне провел 26 матчей, забил 11 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро. Контракт 25-летнего форварда с ЦСКА истекает в декабре 2024 года.