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ЦСКА — «Краснодар»: Безбородов назначил пенальти после просмотра повтора

19:31
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В матче 10-го тура чемпионата России ЦСКА принимает «Краснодар». После просмотра повтора главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил пенальти в ворота гостей.

Порлузащитник армейцев Никола Влашич попытался навесить в штрафную, но мяч попал в Дмитрия Скопинцева и ушел на угловой. После подсказки ассистентов Безбородов остановил встречу и отправился разбирать эпизод. После подсказки видеоассистента рефери Василия Казарцева Безбородов определил, что мяч попал в локоть защитнику «быков».

ЦСКА — Краснодар

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