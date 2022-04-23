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Сегодня, 19:20

Цорн рассказал о перспективах развития российского футбола

Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о перспективах развития российского футбола.

— Сегодня вторую игру сыграл в старте Артем Карпукас. Как вам его игра?

— Мы очень довольны Артемом. Мы посещали много матчей «Казанки». У нас очень много дебютантов в этом году. Мы всегда смотрим ребят в молодежке. На этом уровне Карпукас показал себя очень хорошо, поэтому подтянули его к основному составу. Для своей позиции в этом возрасте он играет очень умно и зрело. Стратегически он вписывается в команду. Сегодня он выдал очень хороший матч. Второй гол шел от него. Мы им очень довольны.

— Обсуждается много форматов РПЛ. Какое количество команд оптимально, по какой системе, на ваш взгляд, лучше играть?

— Все будет зависеть от УЕФА, какие будут еврокубковые соревнования в следующем сезоне. Если они отпадают, то полезно играть больше. Для этого надо анализировать детали для составления календаря на следующий сезон.

— Если мы не играем в еврокубках, вы за что?

— Это сложный вопрос. Я глобально за то, чтобы играть больше. Но для этого в клубах должна быть развита инфраструктура, чтобы они были конкурентоспособны. Важно, чтобы расширение лиги не мешало переездам, чтобы инфраструктура была в городах лучше, чтобы было хорошее качество поля.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
ФК Локомотив (Москва)
Томас Цорн
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Цорн: «Глобально для нашей игры удаление пошло не в пользу»

Цорн высказался об игре футболистов «Локомотива»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 - : -
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Г
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Дмитрий Полоз

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Зенит

 6
И К Ж
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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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