Цорн рассказал о перспективах развития российского футбола

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о перспективах развития российского футбола.

— Сегодня вторую игру сыграл в старте Артем Карпукас. Как вам его игра?

— Мы очень довольны Артемом. Мы посещали много матчей «Казанки». У нас очень много дебютантов в этом году. Мы всегда смотрим ребят в молодежке. На этом уровне Карпукас показал себя очень хорошо, поэтому подтянули его к основному составу. Для своей позиции в этом возрасте он играет очень умно и зрело. Стратегически он вписывается в команду. Сегодня он выдал очень хороший матч. Второй гол шел от него. Мы им очень довольны.

— Обсуждается много форматов РПЛ. Какое количество команд оптимально, по какой системе, на ваш взгляд, лучше играть?

— Все будет зависеть от УЕФА, какие будут еврокубковые соревнования в следующем сезоне. Если они отпадают, то полезно играть больше. Для этого надо анализировать детали для составления календаря на следующий сезон.

— Если мы не играем в еврокубках, вы за что?

— Это сложный вопрос. Я глобально за то, чтобы играть больше. Но для этого в клубах должна быть развита инфраструктура, чтобы они были конкурентоспособны. Важно, чтобы расширение лиги не мешало переездам, чтобы инфраструктура была в городах лучше, чтобы было хорошее качество поля.