«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: Олейников сократил отставание самарцев

«Крылья Советов» отыграли один мяч в матче против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ — 1:2.

На 27-й минуте отличился Иван Олейников.