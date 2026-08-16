Александр Мостовой: «Зенит» не был сильнее «Динамо»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо» (3:0).

«Зенит» не был сильнее «Динамо», особенно до назначения пенальти. Ничего не предвещало разгрома. По-футбольному это не пенальти! Защитник ничего не делал. Соболев хотел развернуться, но он понимал, что из этой ситуации ничего не сделать, поэтому решил упасть. И правильно сделал. Он знает, что у нас арбитры такие... У нас приличная проблема с судьями. Игра сломалась. «Динамо» в первом тайме долго в себя приходило, а второй тайм вовсе скучный был. Одним глазом смотрел», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

В следующем туре РПЛ питерцы 23 августа на выезде сыграют против «Спартака», а бело-голубые в этот же день примут «Родину».