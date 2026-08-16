Бокс/ММА
UFC
Статьи
Календарь Рейтинги Бойцы Новости Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 11:15

Махачев в цифрах — 17 побед подряд в UFC, 32 минуты контролировал в борьбе двух топов в новой весовой

Махачев установил рекорд UFC по продолжительности победной серии
Никита Горшенин
Корреспондент
Ислам Махачев и Хабиб Нурмагомедов.
Фото Getty Images
Ислам Махачев против Иэна Мачадо Гэрри.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
1/2
Легенда.

Ислам Махачев (29-1) победил Иэна Гэрри (17-2) единогласным решением и провел первую защиту титула в полусреднем весе на UFC 330 в Филадельфии.

Мы дополнили его рекорды для нашей традиционной рубрики.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Самая длинная победная серия в истории UFC на бумаге, вторая самая длинная — фактически

Махачев выиграл 17-й раз подряд, и официальная статистика UFC считает его серию самой длинной. На бумаге — так и есть, но нужно смотреть в суть. Серии Джонса, как их не считай, выходят длиннее. Если не по бумаге — 21 победа подряд. От первой победы в UFC до Доминика Рейеса, где он проиграл. Бой с Хэммилом, проигранный из-за запрещенного локтя, — абсурд. Поединок нужно было останавливать еще до нарушения, поскольку Хэммил уже не защищался. Если брать победы после Хэммила, пропускать NC с Кормье (а не прерывать им серию), то будет 19 на бумаге и 16 по сути (поражение Рейесу). Самый верный подсчет — второй бумажный, 19 побед подряд. NC не прерывает серию, а просто пропускается. Так что Ислам пока не первый, до Джонса (во всех смыслах) еще нужно поработать. Но побитие серии Андерсона Сильвы, сам факт 17 побед — это потрясающе. Ислам в дележе с Сен-Пьером и Джонсоном на второго величайшего в истории лиги.

Ислам Махачев одержал победу над Иэном Гэрри.Ислам Махачев сохраняет титул. Иэн Гэрри сохраняет лицо

Четвертый боец, кто защитил пояс в двух весах

После Сехудо, Кормье и Джонса Махачев стал четвертым, кто провел защиту в двух весах. Победит в следующем бою — станет первым, кто защитил пояс в двух весах более одного раза. В отличие от Джонса и Сехудо Ислам защищал пояс в новой весовой против действительно лучших в своей категории.

Не забываем, что Ислам — рекордсмен по количеству защит титула в легком (4).

Фото Getty Images

23-0 по тейкдаунам в титульных боях. 32 минуты контролировал Маддалену и Гэрри. Заборол всех, кому навязывал борьбу в ММА

Из-за габаритов ирландца у Ислама отвалилась половина борьбы, но он все равно преуспел — навязал 12 минут контроля и тем победил. Махачев проводил тейкдаун всем соперникам, кому делал попытку перевода, всех держал в партере. Это, несомненно, самый доминирующий борец в истории. 23-0 по тейкдаунам в титульных боях, почти час контроля. 31:40 контролировал в борьбе двух топов в новой весовой — это космос. Броски проходом в одну ногу, две, обхватом за шею и голову, передней подножкой, подсечками. 14 побед в борьбе в UFC.

Ислам Махачев с&nbsp;флагом.«Россия — номер один в мире!» Команда Махачева развернула российский флаг после победы над Гэрри

Прошел 5 топов на больших победных сериях

Волкановски — 22 победы подряд. Маддалена — 18. Царукян — 12. Оливейра — 11. У Гэрри было 17-1, без серии, но с самым высоким ходом.

7-0 в титульных боях. Только Джонс и Сильва у мужчин так чисто начинали строить свои титульные серии.

Фото Getty Images

В 14 из 18 боев UFC не проиграл ни раунда

Махачев проиграл раунды только Волкановски, Гэрри, Уэйду и Порье. По справедливости — Порье он не проиграл ни раунда, решений судей было неправильное. В новой весовой у него 9-1 по раундам — это очень мощно.

Ислам Махачев.«Гэрри слишком уважителен. Это бой, а не игра». Победная пресс-конференция Ислама Махачева

Вторая по длине серия выигранных раундов в истории легкого веса UFC

24 выигранных раунда подряд. Больше было только у Хабиба — 31. Первый раунд Махачев не проигрывает девять лет — со времен боя против Уэйда.

Единственный в истории, кто побеждал сабмишенами во всех раундах

Трижды сабмитил в первом раунде, дважды - во втором, один - в третьем, один - в четвертом, один - в пятом. Один из семи бойцов в истории, кто побеждал пятью разными видами приемов.

Иэн Мачадо Гэрри и&nbsp;Ислам Махачев.Махачев защитил пояс и стал рекордсменом UFC! После боя Ислам поднял российский флаг

Пропускает меньше всего значимых ударов в минуту среди бойцов, кто провел 15+ боев в UFC

Ислам пропускает всего 1,45 значимых удара в минуту. Это меньше всех в истории среди бойцов, кто провел 15+ боев в организации. В 14 боях UFC он не пропускал больше пяти значимых ударов в голову.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

4 нокдауна в титульных боях

Уронил хайкиком Гэрри и Волкановски. Оливейру правым боковым и боковым Волкановски в первом бою (флеш-нокдаун).

Ислам Махачев и&nbsp;Иэн Гэрри.«Впервые за долгое время в октагоне он выглядел обычным человеком». Что говорят о победе Махачева над Гэрри

Сравнялся с Хабибом по количеству побед в ММА

29-1. Хабиб — 29-0. Оба доведены от детского возраста до вершин одним тренером — Абдулманапом Нурмагомедовым.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
Хабиб Нурмагомедов
UFC
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
В НХЛ есть игрок, забивающий чаще Овечкина. Сможет ли он побить великий рекорд россиянина?
Умерла супруга и редактор Бориса Акунина Эрика Чхартишвили
«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых
Что произошло за неделю с 10 по 16 августа. Главное
Иран намерен платить по $30 тыс. за убитого или пленного военного США
Вокруг Барко назревает скандал, к Карседо появились претензии, а Максименко сажают на лавку. Что происходит в «Спартаке» перед игрой с «Балтикой»
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Булдакова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Людмила Булдакова
В «Тракторе» — еще один легионер
В «Тракторе» — еще один легионер
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
«Оренбург» и «Локомотив» сыграли вничью: видео
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Эксклюзивное интервью Матвея Сафонова после победы в Суперкубке
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
Вячеслав Войнов — в «Амуре»
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Астон Вилла»: Суперкубок УЕФА, видеообзор матча
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Валентина Осколкова
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Родина»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
Подкаст Ксении Шойгу о помощи тяжелобольным детям
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
Кузнецов выбрал «Сибирь». Гребенкин остался в НХЛ
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Гэрри слишком уважителен. Это бой, а не игра». Победная пресс-конференция Ислама Махачева

«Впервые за долгое время в октагоне он выглядел обычным человеком». Что говорят о победе Махачева над Гэрри
Новости
RSS RSS
Все новости