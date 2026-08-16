Махачев в цифрах — 17 побед подряд в UFC, 32 минуты контролировал в борьбе двух топов в новой весовой

Легенда.

Ислам Махачев (29-1) победил Иэна Гэрри (17-2) единогласным решением и провел первую защиту титула в полусреднем весе на UFC 330 в Филадельфии.



Мы дополнили его рекорды для нашей традиционной рубрики.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

Самая длинная победная серия в истории UFC на бумаге, вторая самая длинная — фактически

Махачев выиграл 17-й раз подряд, и официальная статистика UFC считает его серию самой длинной. На бумаге — так и есть, но нужно смотреть в суть. Серии Джонса, как их не считай, выходят длиннее. Если не по бумаге — 21 победа подряд. От первой победы в UFC до Доминика Рейеса, где он проиграл. Бой с Хэммилом, проигранный из-за запрещенного локтя, — абсурд. Поединок нужно было останавливать еще до нарушения, поскольку Хэммил уже не защищался. Если брать победы после Хэммила, пропускать NC с Кормье (а не прерывать им серию), то будет 19 на бумаге и 16 по сути (поражение Рейесу). Самый верный подсчет — второй бумажный, 19 побед подряд. NC не прерывает серию, а просто пропускается. Так что Ислам пока не первый, до Джонса (во всех смыслах) еще нужно поработать. Но побитие серии Андерсона Сильвы, сам факт 17 побед — это потрясающе. Ислам в дележе с Сен-Пьером и Джонсоном на второго величайшего в истории лиги.

Четвертый боец, кто защитил пояс в двух весах

После Сехудо, Кормье и Джонса Махачев стал четвертым, кто провел защиту в двух весах. Победит в следующем бою — станет первым, кто защитил пояс в двух весах более одного раза. В отличие от Джонса и Сехудо Ислам защищал пояс в новой весовой против действительно лучших в своей категории.

Не забываем, что Ислам — рекордсмен по количеству защит титула в легком (4).

Фото Getty Images

23-0 по тейкдаунам в титульных боях. 32 минуты контролировал Маддалену и Гэрри. Заборол всех, кому навязывал борьбу в ММА

Из-за габаритов ирландца у Ислама отвалилась половина борьбы, но он все равно преуспел — навязал 12 минут контроля и тем победил. Махачев проводил тейкдаун всем соперникам, кому делал попытку перевода, всех держал в партере. Это, несомненно, самый доминирующий борец в истории. 23-0 по тейкдаунам в титульных боях, почти час контроля. 31:40 контролировал в борьбе двух топов в новой весовой — это космос. Броски проходом в одну ногу, две, обхватом за шею и голову, передней подножкой, подсечками. 14 побед в борьбе в UFC.

Прошел 5 топов на больших победных сериях

Волкановски — 22 победы подряд. Маддалена — 18. Царукян — 12. Оливейра — 11. У Гэрри было 17-1, без серии, но с самым высоким ходом.

7-0 в титульных боях. Только Джонс и Сильва у мужчин так чисто начинали строить свои титульные серии.

Фото Getty Images

В 14 из 18 боев UFC не проиграл ни раунда

Махачев проиграл раунды только Волкановски, Гэрри, Уэйду и Порье. По справедливости — Порье он не проиграл ни раунда, решений судей было неправильное. В новой весовой у него 9-1 по раундам — это очень мощно.

Вторая по длине серия выигранных раундов в истории легкого веса UFC

24 выигранных раунда подряд. Больше было только у Хабиба — 31. Первый раунд Махачев не проигрывает девять лет — со времен боя против Уэйда.

Единственный в истории, кто побеждал сабмишенами во всех раундах

Трижды сабмитил в первом раунде, дважды - во втором, один - в третьем, один - в четвертом, один - в пятом. Один из семи бойцов в истории, кто побеждал пятью разными видами приемов.

Пропускает меньше всего значимых ударов в минуту среди бойцов, кто провел 15+ боев в UFC

Ислам пропускает всего 1,45 значимых удара в минуту. Это меньше всех в истории среди бойцов, кто провел 15+ боев в организации. В 14 боях UFC он не пропускал больше пяти значимых ударов в голову.

Фото Imagn Images, USA Today Sports

4 нокдауна в титульных боях

Уронил хайкиком Гэрри и Волкановски. Оливейру правым боковым и боковым Волкановски в первом бою (флеш-нокдаун).

Сравнялся с Хабибом по количеству побед в ММА

29-1. Хабиб — 29-0. Оба доведены от детского возраста до вершин одним тренером — Абдулманапом Нурмагомедовым.