Лещенко считает, что Батраков достоин играть в топ-5 чемпионатов Европы

Народный артист России Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее «СЭ» сообщал, что глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в турецкий клуб за 25 миллионов евро. Против выступил гендиректор клуба Роман Ротенберг.

«Я считаю, что Батраков достоен более интересной команды. Хотя «Галатасарай» — любимая команда в Турции и играет в Лиге чемпионов. Но я думаю, что ему лучше было бы играть в какой-нибудь европейской команде посильнее. К сожалению, сейчас мы не выбираем, а нас предлагают. Все равно, Батраков — очень хороший футболист», — сказал Лещенко «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

(Давид Петросян)