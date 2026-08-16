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Сегодня, 17:07

Лещенко считает, что Батраков достоин играть в топ-5 чемпионатов Европы

Народный артист России Лев Лещенко поделился с «СЭ» мнением о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

Ранее «СЭ» сообщал, что глава РЖД Олег Белозеров, председатель совета директоров Юрий Нагорных и главный тренер Михаил Галактионов одобрили трансфер Батракова в турецкий клуб за 25 миллионов евро. Против выступил гендиректор клуба Роман Ротенберг.

«Я считаю, что Батраков достоен более интересной команды. Хотя «Галатасарай» — любимая команда в Турции и играет в Лиге чемпионов. Но я думаю, что ему лучше было бы играть в какой-нибудь европейской команде посильнее. К сожалению, сейчас мы не выбираем, а нас предлагают. Все равно, Батраков — очень хороший футболист», — сказал Лещенко «СЭ».

Батраков — воспитанник «Локомотива». 21-летний россиянин провел 84 матча за основную команду железнодорожников, забил 34 гола и сделал 23 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 28 миллионов евро.

Андрей Мостовой, Алексей Батраков, Артем Карпукас, Мирлинд Даку.Батраков уедет в «Галатасарай», «Зенит» купит Карпукаса, а ЦСКА найдет форварда? Таблица переходов РПЛ

(Давид Петросян)

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Алексей Батраков
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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