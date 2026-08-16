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Сегодня, 07:20

Махачев победил Гэрри и защитил чемпионский титул на турнире UFC 330

Павел Лопатко
Ислам Махачев.
Фото Getty Images

Российский боец Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Титульный бой в полусреднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

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34-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 29 побед в 30 поединках при 1 поражении. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.

Махачев завоевал пояс UFC в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену. До перехода в новую категорию россиянин был чемпионом организации в легком весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри

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Ислам Махачев
Иэн Мачадо Гэрри
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