Махачев победил Гэрри и защитил чемпионский титул на турнире UFC 330

Российский боец Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачадо Гэрри в поединке на турнире UFC 330 в Филадельфии (США).

Титульный бой в полусреднем весе продолжался все пять раундов и завершился победой Махачева единогласным решением судей — 49:46, 49:46, 49:47.

34-летний Махачев в профессиональных ММА одержал 29 побед в 30 поединках при 1 поражении. У 28-летнего Гэрри 2 поражения и 17 побед.

Махачев завоевал пояс UFC в полусреднем весе в ноябре 2025 года, победив Джека Делла Маддалену. До перехода в новую категорию россиянин был чемпионом организации в легком весе.

ММА UFC: Махачев — Гэрри