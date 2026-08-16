Мостовой назвал безобразием пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Зенитом»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой раскритиковал арбитров матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским «Динамо» за назначение пенальти в ворота бело-голубых.

В первом тайме главный судья Артем Чистяков изначально не наказал защитника «Динамо» Давида Рикардо, попавшего форварду «Зенита» Александру Соболеву щитком в голень. Однако после подсказки видеоассистентов Павла Кукуяна и Евгения Кукуляка и просмотра повторов Чистяков изменил свое решение и назначил пенальти в ворота московской команды, который на 29-й минуте реализовал Соболев.

«Друзья, ну во что вы превращаете футбол? Ну это же контактный вид спорта. Вы сейчас поставили пенальти в ворота «Динамо» Москва. Ну это безобразие. Просто безобразие. Защитник просто стоит сзади Соболева и ничего не делает. Соболев не знает, как обработать мяч. Назначать пенальти... Ну что вы, судьи, творите?» — сказал Мостовой на видео в своем Telegram-канале.

Матч «Зенита» и «Динамо» проходит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.