Соболев забил 11 раз в 16 матчах РПЛ в 2026 году — до повторения собственного рекорда осталось 2 гола

Нападающий «Зенита» Александр Соболев забил 11 голов в 16 матчах РПЛ в 2026 году, сообщает Opta.

29-летний футболист оформил дубль в матче 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0).

По данным источника, до повторения самого результативного года в карьере (2019 и 2021) форварду осталось отличиться два раза.

Соболев является лучшим снайпером РПЛ в 2026 году. Он опережает нападающего «Краснодара» Джона Кордобу на 2 забитых мяча.

Соболев забил 35 процентов от общего числа голов сине-бело-голубых (11 из 31) с начала календарного года.