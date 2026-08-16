«Крылья Советов» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и махачкалинского «Динамо» на матч 4-го тура РПЛ.

Игра пройдет на «Солидарность Самара Арене» в Самаре. Начало — в 17.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Ороз, Рассказов, Божин, Бабкин, Витюгов, Крамарич, Рахманович, Олейников, Костанца.

«Динамо»: Магомедов, Аззи, Аларкон, Ахмедов, Алибеков, Апшацев, Мрезиг, Глушков, Смелов, Сундуков, Миро.