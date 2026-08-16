«Зенит» 15 раз пробил пенальти с начала прошлого сезона РПЛ и лидирует по этому показателю

«Зенит» стал лидером по количеству пробитых пенальти с начала прошлого сезона среди всех команд РПЛ, сообщает Opta.

Судьи назначили в пользу сине-бело-голубых 15 ударов с точки. Второе место по количеству пробитых пенальти в РПЛ со старта прошлого сезона занимает «Акрон» (10), а третье делят «Балтика» и «Ростов». У них по 8 11-метровых ударов.

16 августа «Зенит» играет с «Динамо» в 4-м туре РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и началась в 14.30 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.