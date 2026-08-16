«Зенит» — «Динамо»: Глушенков довел счет до разгромного

«Зенит» довел до разгромного счет в матче 4-го тура чемпионата России против московского «Динамо» — 3:0.

На 87-й минуте гол в ворота бело-голубых со штрафного забил Максим Глушенков.