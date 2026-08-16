«Зенит» в матче с «Динамо» повторил свой антирекорд по ударам с 2019 года

«Зенит» победил «Динамо» (3:0) в матче 4-го тура чемпионата России. Игра команд прошла в воскресенье, 16 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

У сине-бело-голубых дубль оформил Александр Соболев и еще один гол забил Максим Глушенков.

За игру «Зенит» нанес лишь 3 удара. Как сообщает Opta Sports, это антирекорд петербуржцев в РПЛ с мая 2019 года, когда было 3 удара в матче против «Ростова». Меньше ударов у «Зенита» в последний раз было в 2010-м против «Томи» (2).

Также отмечается, что питерская команда провела свой худший матч по касаниям в штрафной соперника (6) с мая 2018 года — тогда в игре с «Локомотивом» у «Зенита» тоже было шесть касаний.