Соболев: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона, но чтобы это было не во вред «Зениту»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на то, что за карьеру забил 12 голов в ворота московского «Динамо».
16 августа сине-бело-голубые на своем поле разгромили московскую команду со счетом 3:0. 29-летний Соболев забил в этом матче с пенальти и с игры.
«Да, действительно, «Динамо» много забиваю. По-моему, еще «Краснодару» много забиваю. На этом акцент не делаю, просто так получается. Как оценю отметку в 25 голов за «Зенит»? Хочется больше, больше и больше. Хочется в каждой игре. Я говорю — в этом сезоне хочу стать [лучшим] бомбардиром. Не знаю, получится или нет. Но, опять же, чтобы это было не во вред команде, а чтобы только эти голы помогали команде побеждать», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Соболева.
Также футболист прокомментировал преимущество питерцев над бело-голубыми в два гола по итогам первого тайма.
«Для меня лично 2:0 — это самый неприятный счет, потому что команда соперника, сегодня это «Динамо», но и любая другая команда, когда счет 2:0, верит, что если забить один, то и второй уже где-то рядом. Поэтому так зачастую и бывает, что 2:0 легко отыгрывается. Всегда об этом думаю. Хорошо, что сегодня забили третий, не пропустили, и, в принципе, довели до победы», — добавил он.
Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. Всего он провел 75 матчей за команду из Санкт-Петербурга.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|9-4
|12
|
2
|Зенит
|4
|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Рубин
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|6-5
|5
|
10
|Динамо
|4
|1
|1
|2
|4-6
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|
14
|Крылья Советов
|4
|0
|2
|2
|2-7
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0