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Сегодня, 18:05

Соболев: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона, но чтобы это было не во вред «Зениту»

Алина Савинова

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на то, что за карьеру забил 12 голов в ворота московского «Динамо».

16 августа сине-бело-голубые на своем поле разгромили московскую команду со счетом 3:0. 29-летний Соболев забил в этом матче с пенальти и с игры.

«Да, действительно, «Динамо» много забиваю. По-моему, еще «Краснодару» много забиваю. На этом акцент не делаю, просто так получается. Как оценю отметку в 25 голов за «Зенит»? Хочется больше, больше и больше. Хочется в каждой игре. Я говорю — в этом сезоне хочу стать [лучшим] бомбардиром. Не знаю, получится или нет. Но, опять же, чтобы это было не во вред команде, а чтобы только эти голы помогали команде побеждать», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Соболева.

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

Также футболист прокомментировал преимущество питерцев над бело-голубыми в два гола по итогам первого тайма.

«Для меня лично 2:0 — это самый неприятный счет, потому что команда соперника, сегодня это «Динамо», но и любая другая команда, когда счет 2:0, верит, что если забить один, то и второй уже где-то рядом. Поэтому так зачастую и бывает, что 2:0 легко отыгрывается. Всегда об этом думаю. Хорошо, что сегодня забили третий, не пропустили, и, в принципе, довели до победы», — добавил он.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. Всего он провел 75 матчей за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
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Александр Соболев
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ФК Зенит
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
4
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо 3 : 0
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх 1 : 4
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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