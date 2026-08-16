Соболев: «Хочу стать лучшим бомбардиром сезона, но чтобы это было не во вред «Зениту»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на то, что за карьеру забил 12 голов в ворота московского «Динамо».

16 августа сине-бело-голубые на своем поле разгромили московскую команду со счетом 3:0. 29-летний Соболев забил в этом матче с пенальти и с игры.

«Да, действительно, «Динамо» много забиваю. По-моему, еще «Краснодару» много забиваю. На этом акцент не делаю, просто так получается. Как оценю отметку в 25 голов за «Зенит»? Хочется больше, больше и больше. Хочется в каждой игре. Я говорю — в этом сезоне хочу стать [лучшим] бомбардиром. Не знаю, получится или нет. Но, опять же, чтобы это было не во вред команде, а чтобы только эти голы помогали команде побеждать», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Соболева.

Также футболист прокомментировал преимущество питерцев над бело-голубыми в два гола по итогам первого тайма.

«Для меня лично 2:0 — это самый неприятный счет, потому что команда соперника, сегодня это «Динамо», но и любая другая команда, когда счет 2:0, верит, что если забить один, то и второй уже где-то рядом. Поэтому так зачастую и бывает, что 2:0 легко отыгрывается. Всегда об этом думаю. Хорошо, что сегодня забили третий, не пропустили, и, в принципе, довели до победы», — добавил он.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в 2024 году. Всего он провел 75 матчей за команду из Санкт-Петербурга.