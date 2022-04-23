Цорн высказался об игре футболистов «Локомотива»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игроках клуба после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).
— Вы почувствовали изменение доступности городов? На юге ведь закрыты аэропорты.
— Если мы ездили на поезде, то, конечно, мы это почувствовали. Долго добираться до Краснодара. Полетим туда на самолете, а потом на автобусе.
— Вы считаете, что Мампаси играет хорошо?
— В той ситуации, в которой он находится — да, хорошо играет. Конечно, у него есть, он нестабилен. Мампаси молод, эта практика ему необходима.
— Ваша оценка Кухте?
— Кухта — хороший игрок, он выполняет большой объем работы без мяча. То, что ему удалось показать на сборах, он способен показать и в чемпионате России. Когда придет момент, мы это увидим.
— У вас нет ощущения, что Бека-Бека немного сдал?
— Он приехал сюда, отыграл примерно 20 матчей во второй Лиге Франции и начал играть здесь все матчи подряд. Француз отлично играл осенью. У нас идет ротация, это абсолютно нормально.
— Была информация по поводу Баринова и Жемалетдинова. У вас были предложения по ним?
— Нет, конкретно по ним предложений не было. Слухи есть, предложений нет.
«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0