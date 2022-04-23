Цорн высказался об игре футболистов «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался об игроках клуба после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Вы почувствовали изменение доступности городов? На юге ведь закрыты аэропорты.

— Если мы ездили на поезде, то, конечно, мы это почувствовали. Долго добираться до Краснодара. Полетим туда на самолете, а потом на автобусе.

— Вы считаете, что Мампаси играет хорошо?

— В той ситуации, в которой он находится — да, хорошо играет. Конечно, у него есть, он нестабилен. Мампаси молод, эта практика ему необходима.

— Ваша оценка Кухте?

— Кухта — хороший игрок, он выполняет большой объем работы без мяча. То, что ему удалось показать на сборах, он способен показать и в чемпионате России. Когда придет момент, мы это увидим.

— У вас нет ощущения, что Бека-Бека немного сдал?

— Он приехал сюда, отыграл примерно 20 матчей во второй Лиге Франции и начал играть здесь все матчи подряд. Француз отлично играл осенью. У нас идет ротация, это абсолютно нормально.

— Была информация по поводу Баринова и Жемалетдинова. У вас были предложения по ним?

— Нет, конкретно по ним предложений не было. Слухи есть, предложений нет.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.