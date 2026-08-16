Махачкалинское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Крылья Советов»

Махачкалинское «Динамо» на выезде после первого тайма переигрывает «Крылья Советов» в матче 4-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 5-й минуте открыл защитник гостей Андрес Аларкон. На 22-й минуте преимущество махачкалинцев удвоил Никита Глушков. Иван Олейников сократил отставание самарцев в счете на 27-й минуте.