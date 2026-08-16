Тюкавин показал «стрелку» после поражения в матче с «Зенитом»

Нападающий и капитан московского «Динамо» Константин Тюкавин показал жест «стрелка», уходя с поля после матча 4-го тура РПЛ с «Зенитом». Не исключено, таким образом форвард без слов пошутил об интересе к себе со стороны клуба из Санкт-Петербурга.

Игра команд прошла в воскресенье, 16 августа, на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:0. У «Зенита» дубль оформил Александр Соболев и еще один гол забил Максим Глушенков.

«Зенит» набрал 9 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. «Динамо» с 4 очками располагается на 10-й строчке.

23 августа питерцы сыграют против «Спартака», а бело-голубые встретятся с «Родиной».