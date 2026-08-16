Соболев о победе «Зенита» над «Динамо»: «У нас был должок перед болельщиками. Было стыдно после «Родины»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился эмоциями после победы над московским «Динамо» (3:0) в 4-м туре РПЛ.

29-летний форвард оформил дубль. В предыдущем туре «Зенит» на своем поле уступил «Родине» (1:2).

«Скрывать нечего. Проиграли «Родине» дома. Можно сказать, что перед своими болельщиками даже немножко стыдно было. Приехало «Динамо» — других вариантов, кроме как победить сегодня, не было. У нас был должок перед болельщиками. Нам нужно было побеждать во что бы то ни стало.

Когда болельщики увидят хет-трик Соболева? Сам очень этого хочу. У меня только один хет-трик в карьере — в ФНЛ, ни одного хет-трика в РПЛ, всегда дубли. Сегодня было пару полументиков, когда я мог сделать хет-трик. Всегда, когда забиваю два, думаю о хет-трике, но никак не получается. Надеюсь, что получится», — сказал Соболев в эфире «Матч Премьер».

После победы над «Динамо» сине-бело-голубые с 9 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ.