У защитника ЦСКА Мойзеса диагностировали повреждение передней крестообразной связки

Защитник ЦСКА Мойзес получил серьезную травму, сообщает пресс-служба армейцев.

У 31-летнего бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. 15 августа Мойзес провел весь матч против «Факела» (1:0) в 4-м туре РПЛ.

«О проведении операции, сроках восстановленияи тактике лечения клуб сообщит дополнительно. Здоровья, машина», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне бразилец провел три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.