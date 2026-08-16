У защитника ЦСКА Мойзеса диагностировали повреждение передней крестообразной связки
Защитник ЦСКА Мойзес получил серьезную травму, сообщает пресс-служба армейцев.
У 31-летнего бразильца диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. 15 августа Мойзес провел весь матч против «Факела» (1:0) в 4-м туре РПЛ.
«О проведении операции, сроках восстановленияи тактике лечения клуб сообщит дополнительно. Здоровья, машина», — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Мойзес выступает за ЦСКА с лета 2022 года. В этом сезоне бразилец провел три матча в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: ФК ЦСКА
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|3
|0
|1
|12-2
|9
|
3
|Динамо Мх
|4
|3
|0
|1
|9-6
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
5
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|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
6
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|3
|2
|0
|1
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|6
|
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|1
|2
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|5
|
8
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|1
|2
|1
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|5
|
9
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|2
|1
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|5
|
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|1
|1
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|
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|
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|0
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|
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|0
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|2
|
14
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|4
|0
|2
|2
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|2
|
15
|Акрон
|4
|0
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|0
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|14.08
|17:00
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|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|1 : 1
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|1 : 0
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|3 : 0
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|1 : 4
|16.08
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|Балтика – Спартак
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
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Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Маркиньос
Спартак
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|3
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
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|2
|1
|0
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