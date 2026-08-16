«Балтика» — «Спартак»: Угальде и Даку сыграют с первых минут, Барко не попал в заявку

Стали известны стартовые составы на матч между «Балтикой» и «Спартаком» в 4-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

В стартовом составе гостей впервые выйдет Мирлинд Даку, который ранее дебютировал за красно-белых в матче с «Краснодаром» (1:2) в 3-м туре. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко не попал в заявку на игру.

«Балтика»: Латышонок, Чивич, Андерсон, Гассама, Варатынов, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, М.Петров, Оффор.

Запасные: Любаков, Кукушкин, Муфи, Муйоколо, Беликов, Рядно, Шильцов, И.Петров, Ковач, Поспелов, Йенне, Хиль.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Бабич, Ву, Жедсон, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Солари, Угальде, Даку.

Запасные: Помазун, Довбня, Джику, Саусь, Дмитриев, Парада, Денисов, Массалыга, Пруцев, Сорокин, Полех.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.