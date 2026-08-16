«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: гости открыли счет на 5-й минуте

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 5-й минуте отличился защитник гостей Андрес Аларкон.