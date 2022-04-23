Цорн: «Глобально для нашей игры удаление пошло не в пользу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1).

— Худяков молодой, он будущее «Локомотива». Конечно, Гильерме, как опытный вратарь «Локомотива», в команде, он не заменим.

— Прокомментируйте удаление Берковского в концовке эпизода. Если бы было такое же удаление у игрока «Локомотива», вы бы подавали протест?

— Надо будет разбирать момент, посмотреть еще раз детали. Глобально для нашей игры удаление пошло не в пользу. Мы контролировали матч до этого, и последние 20 минут в большинстве выглядели хуже. Что касается удаления, то не готов ответить.

«Локомотив», набравший 41 очко, занимает пятое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» с 28 баллами располагается на 11-й строчке.