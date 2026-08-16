«Крылья Советов» — «Динамо» Махачкала: гости удвоили преимущество в счете

Махачкалинское «Динамо» забило второй гол в матче против «Крыльев Советов» в 4-м туре РПЛ — 2:0.

На 22-й минуте забил Никита Глушков.