Московское «Динамо» по итогам четырех туров РПЛ показало свой худший старт с сезона-2017/18

Московское «Динамо» уступило «Зениту» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата России-2026/27.

Бело-голубые под руководством Сандро Шварца набрали 4 очка за 4 игры. Как сообщает Opta Sports, это худший старт московской команды с сезона-2017/18 (тоже 4 очка в 4 турах), когда «Динамо» только вернулось из ФНЛ.

Под руководством Валерия Карпина в сезоне-2025/26 у бело-голубых было 5 очков после 4 туров.

При этом в свой первый приход в «Динамо» Шварц вместе с командой набрал 10 очков в первых 4 матчах с 11 забитыми голами. Немец также возглавлял динамовцев с 2020 по 2022 год.