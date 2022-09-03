Член совета директоров «Динамо»: «Когда объявим Норманна, тогда можно будет делать заявления. Пока заявлений нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал новость о том, что полузащитник Матиас Норманн перейдет в московский клуб.

— Норманн игрок «Динамо»? Нет, нельзя сказать. Когда объявим, тогда можно будет делать заявления. Пока заявлений нет, — заявил Гафин.

Ранее «СЭ» стало известно, что Норманн проходит медосмотр в «Динамо». 26-летний норвежец перейдет в московский клуб на правах аренды с правом выкупа.

Прошедший сезон Норманн провел в аренде за «Норвич». В его активе гол и 3 результативные передачи в 23 матчах АПЛ.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.