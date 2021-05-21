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Червиченко: «Зарема — молодец, спорит с Федуном и не дает расходовать лишние деньги»

20:37
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Леонид Федун и Зарема Салихова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» решение Заремы Салиховой покинуть совет директоров красно-белых.

Ранее, 21 мая, спутница владельца московского клуба Леонида Федуна в интервью «СЭ» заявила о выходе из состава совета директоров «Спартака» по причине несогласия с кандидатурой нового главного тренера и трансферного плана команды.

«Непонятно, что происходит в этом совете директоров. Уж если в семье конфликт случился, то тем более. Если Зарема сделала такое резкое заявление, значит, она претендовала на роль главного в этой команде. Видимо, ее мнение просто не поддержали. Не понимаю, по каким критериям Зарему не устраивает Руй Виктория. Возможно, она получила какую-то некорректную информацию о странных трансферах со стороны этого тренера. Женщина богатая, может себе позволить заказать отдельное досье или расследование. Я рискну предположить, что ее не устроили запросы Руи, а не какие-то профессиональные качества. Она — молодец, если спорит и не дает расходовать Федуну лишние деньги. Нужно прекращать подобные истории, как было с Гусом Тилем, например. Двадцать миллионов евро улетели на ветер», — заявил Червиченко «СЭ».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

После сезона-2020/21 «Спартак» покинул главный тренер Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о решении после завершения контракта вернуться на родину к семье. Красно-белые заняли второе место в Тинькофф РПЛ и гарантировали себе участие в Лиге чемпионов (с третьего отборочного раунда).

(Антон Иванов)

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