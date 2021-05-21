Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своем будущем

20:27
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин»
Теги:

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал информацию о возможном уходе из казанской команды в летнее трансферное окно.

«Безумно благодарен российскому футболу. Я стал серьезным игроком именно здесь. Спасибо Семину и Слуцкому за то, что сделали меня сильнее. Благодарен и «Рубину» за этот насыщенный, яркий сезон. Уважаю контракт с клубом, пока он длится, буду его соблюдать», — приводит слова Кварацхелии журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале.

Игрок также заметил: «Не давал агенту указаний о том, чтобы непременно уехать из России этим летом. Я хотел бы играть в Европе — буду прикладывать все усилия для этого. Уверен, рано или поздно трансфер случится. Когда — не знаю, возможно уже этим летом. Так или иначе, Россия, РПЛ и «Рубин» навсегда в моем сердце».

«Готов ли я к топ-клубу в АПЛ или серии А. Да, готов. Мечтаю о командах такого уровня, буду счастлив однажды оказаться там. Но пока это только в мечтах. Сейчас жду генерального директора Рубина Сайманова и моего агента», — добавил грузинский легионер.

В сезоне-2020/21 20-летний Хвича Кварацхелия провел 23 матча за «Рубин», забил 4 гола и сделал 8 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://t.me/nobel_arustamyan/369

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Россия вырвала победу у Чехии на последней минуте! Теперь можно мечтать о золоте или рано?
В Москве несколько мужчин со стрельбой похитили девушку
Малинина раскритиковали за фото на Украине с Максаковой
Несколько мужчин со стрельбой похитили девушку в Москве

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы