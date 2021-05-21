«Рубин» показал, что осталось за кадром съемок мощного ролика для Слуцкого

На канале «Рубина» в Youtube опубликовано видео о том, как снимали поздравление с днем рождения для главного тренера Леонида Слуцкого.

17 мая клуб выложил видео под названием «Старые песни для главного» в честь юбилея Слуцкого, которому 4 мая исполнилось 50 лет (а празднование он перенес на отпуск). В нем футболисты казанского клуба исполняют популярные песни прошлых лет.

Георгий Зотов, Михаил Костюков и Алексей Грицаенко исполнили «Косил Ясь конюшину», Александр Зуев и Карл Старфельт — «You're My Heart, You're My Soul», Олег Яровинский, Олег Кузьмин и Олег Веретенников — «Хали-Гали», а Олег Шатов, Джордже Деспотович и Дарко Йевтич — «Девушки как звезды». Сам Слуцкий спел «Тает лед», но на командных съемках вместо него был другой сотрудника клуба, а тренер не знал о подготовке сюрприза.

В минувшем сезоне «Рубин» занял четвертое местов чемпионате России и вышел в Лигу конференций.