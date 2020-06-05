РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чернышенко уверен, что спортивные старты в регионах РФ возобновятся в ближайшие недели

11:04
Дмитрий Чернышенко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Дмитрий Чернышенко. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Спортивные соревнования в регионах РФ должны быть возобновлены в ближайшие недели, эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать.

— Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жестких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений, — приводит слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС. — Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах. Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени.

Я поручил и субъектам, и Роспотребназдору оказать содействие в организации и подготовке условий, в первую очередь, для тренировок спортсменов. Мы начинаем с подготовки сборных команд.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8655499

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир