Чернышенко уверен, что спортивные старты в регионах РФ возобновятся в ближайшие недели

Спортивные соревнования в регионах РФ должны быть возобновлены в ближайшие недели, эпидемиологическая обстановка позволяет это сделать.

— Сегодня ситуация позволяет постепенно выходить из режима жестких ограничений, это ответственность субъектов, которые в соответствии с нормами Роспотребнадзора самостоятельно принимают решение о снятии ограничений, — приводит слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко ТАСС. — Надеюсь, в ближайшие дни, недели, мы сможем возобновить мероприятия в субъектах. Я хочу, чтобы после того, как за летний сезон мы отработаем подходы в организации безопасного проведения соревнований, мы могли с уверенностью предлагать проводить и международные соревнования в стране начиная с осени.

Я поручил и субъектам, и Роспотребназдору оказать содействие в организации и подготовке условий, в первую очередь, для тренировок спортсменов. Мы начинаем с подготовки сборных команд.