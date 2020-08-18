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«Чемпионская банда!» Самедов показал фото с Ананидзе, Джикией и Трахтенбергом

09:44
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Самедов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов опубликовал фотографию с экс-партнерами по московской команде: защитником Георгием Джикией и полузащитником Джано Ананидзе.

Также, на фото присутствует консультант департамента по связям с общественностью красно-белых Леонид Трахтенберг.

«Отличный вечер в кругу друзей», — подписал публикацию Самедов.

«Чемпионская банда! Вам только Массимо не хватает!» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

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