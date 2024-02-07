Чебеджи высказался об информации о возможном переходе Джикии в «Трабзонспор»

Турецкий агент Адем Чебеджи высказался об информации о возможном переходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в «Трабзонспор» на правах свободного агента.

«Как Джикия собирается бороться за состав «Трабзонспора», если не попадает даже в состав «Спартака»? Просто потрясающе, что теперь каждый защитник может рассматриваться как потенциальный новичок «Трабзонспора», потому что сейчас клуб не в состоянии подписывать дорогостоящих футболистов», — приводит слова Чебеджи Metaratings.ru.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.