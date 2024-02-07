Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг Джикии

Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ситуацию вокруг капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«К Георгию отношусь с большим уважением, мы не близко знакомы, но по всему видно — парень он классный, «Спартаку» предан. Покупка Бабича говорила о том, что это покупка под Джикию и играть будет серб. В итоге Георгий перестал попадать в состав. Возможно, стоило попробовать вариант, при котором Бабич располагался правее, а Джикия левее, но это выбор тренера. Ситуация для Джикии тревожная. Не верю в то, что будет играть пара Джикия — Дуарте. Есть шанс для Георгия, что на сборах ему удастся отвоевать место в составе. Играть ему крайне важно — необходим тонус, а на замены по ходу чемпионата рассчитывать сложно, центральных защитников меняют не так часто. Разговор непростой — как я вижу ситуацию, играть у Абаскаля Георгий не будет. Авторитет у него огромный, но лидером в команде, когда не играешь, остаться тяжело. Уверен, что Джикия не будет ничего мутить, будет ждать лета», — приводит слова «РБ Спорт».

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.