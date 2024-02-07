Экс-форвард «Спартака» Давыдов объявил о приостановке карьеры в 28 лет

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов объявил о временном уходе из футбола.

«В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя», — написал Давыдов в своем Telegram-канале.

В последнее время 28-летний форвард выступал в медиалиге за «Народную команду».

Давыдов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 37 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. Также нападающий играл за «Спартак» из Юрмалы, «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, «Томь», «Знамя Труда» и «Химки».