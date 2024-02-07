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7 февраля, 16:00

Экс-форвард «Спартака» Давыдов объявил о приостановке карьеры в 28 лет

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов объявил о временном уходе из футбола.

«В данный момент жизни наступает такой период, когда я беру паузу в футболе. Я хочу сконцентрироваться на других своих личных делах. В некоторых моментах открыться по новому и стать лучшей версией себя», — написал Давыдов в своем Telegram-канале.

В последнее время 28-летний форвард выступал в медиалиге за «Народную команду».

Давыдов является воспитанником «Спартака». Он провел за красно-белых 37 матчей, забил 1 гол и сделал 6 голевых передач. Также нападающий играл за «Спартак» из Юрмалы, «Нижний Новгород», софийский ЦСКА, «Томь», «Знамя Труда» и «Химки».

Источник: https://t.me/davyd_messi/200
Денис Давыдов (футбол)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
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Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
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Квинси Промес

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