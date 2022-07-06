Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Ещенко прокомментировал информацию об интересе футбольного клуба «Знамя»
Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о том, что он продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя».
Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин присоединится к клубу из Ногинска, где играют бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Ренат Янбаев.
«Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь. Официально еще ничего не выходило, поэтому не о чем разговаривать», — приводит слова экс-защитника Sport24.
Напомним, что Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в московском клубе.
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14
|Торпедо
|0
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|0
|0
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15
|Факел
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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