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Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»

Ещенко прокомментировал информацию об интересе футбольного клуба «Знамя»
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о том, что он продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя».

Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин присоединится к клубу из Ногинска, где играют бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Ренат Янбаев.

«Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь. Официально еще ничего не выходило, поэтому не о чем разговаривать», — приводит слова экс-защитника Sport24.

Напомним, что Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в московском клубе.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-07-06-yeshchenko-perekhod-v-znamya-ne-ponimayu-o-chem-rech
Андрей Ещенко
Футбол
ФК Знамя (Ногинск)
ФК Спартак (Москва)
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