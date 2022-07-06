Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал информацию о том, что он продолжит карьеру в футбольном клубе «Знамя».

Ранее сообщалось, что 38-летний россиянин присоединится к клубу из Ногинска, где играют бывшие игроки сборной России Роман Павлюченко и Ренат Янбаев.

«Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь. Официально еще ничего не выходило, поэтому не о чем разговаривать», — приводит слова экс-защитника Sport24.

Напомним, что Ещенко выступал за «Спартак» с 2016 по 2021 годы, а в 2022-м входил в тренерский штаб Паоло Ваноли в московском клубе.