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Сегодня, 18:44

Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна

Иван Шитик
Корреспондент
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Фабиан Бальбуэна.
Фото ФК «Динамо».

«Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэна, утверждает Goal.

В бразильском клубе рассчитывают, что игрок воспользуется новым правилом ФИФА и на сезон приостановит действие контракта с бело-голубыми.

30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами.

Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года. В «Коринтиансе» Бальбуэна тоже играл — с 2016 по 2018 годы.

Напомним, что этим летом в «Коринтианс» ушел другой игрок из РПЛ — нападающий «Зенита» Юри Алберто. В качестве компенсации российский клуб получил двух игроков в аренду.

ФК Динамо (Москва)
ФК Коринтианс
Фабиан Бальбуэна
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