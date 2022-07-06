Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна

«Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэна, утверждает Goal.

В бразильском клубе рассчитывают, что игрок воспользуется новым правилом ФИФА и на сезон приостановит действие контракта с бело-голубыми.

30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами.

Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года. В «Коринтиансе» Бальбуэна тоже играл — с 2016 по 2018 годы.

Напомним, что этим летом в «Коринтианс» ушел другой игрок из РПЛ — нападающий «Зенита» Юри Алберто. В качестве компенсации российский клуб получил двух игроков в аренду.