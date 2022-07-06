Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
«Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Фабиану Бальбуэна, утверждает Goal.
В бразильском клубе рассчитывают, что игрок воспользуется новым правилом ФИФА и на сезон приостановит действие контракта с бело-голубыми.
30-летний защитник играет в «Динамо» с 2021 года. За это время он сыграл в 27 матчах во всех турнирах, где отметился 4 голами.
Его контракт с московским клубом клубом действует до лета 2025 года. В «Коринтиансе» Бальбуэна тоже играл — с 2016 по 2018 годы.
Напомним, что этим летом в «Коринтианс» ушел другой игрок из РПЛ — нападающий «Зенита» Юри Алберто. В качестве компенсации российский клуб получил двух игроков в аренду.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
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|17.07
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