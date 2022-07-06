Новичок «Ахмата» Олейников определился с игровым номером

Новичок «Ахмата» Иван Олейников будет выступать под 21-м номером в сезоне-2022/23 РПЛ, сообщает пресс-служба грозненцев.

23-летний россиянин перешел в «Ахмат» из «Чайки» 2 июля, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на два года.

Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».