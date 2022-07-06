Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:34

Новичок «Ахмата» Олейников определился с игровым номером

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Новичок «Ахмата» Иван Олейников будет выступать под 21-м номером в сезоне-2022/23 РПЛ, сообщает пресс-служба грозненцев.

23-летний россиянин перешел в «Ахмат» из «Чайки» 2 июля, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на два года.

Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Скандал с Шараповой и праздником на Уимблдоне: «культура отмены» или «так получилось»?
Капризов и другие звезды хоккея тоже подозреваются в уклонении от службы. Что происходит?!
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Выиграй 5 000 рублей от БЕТСИТИ за верный прогноз на Суперкубок!
Goal: «Коринтианс» сохраняет интерес к защитнику «Динамо» Бальбуэна
Губерниев — о ролике болельщиков «Зенита» с пародией на Зарему: «Всякий троллинг для команд очень полезен»
В «Зените» опровергли информацию об интересе к защитнику «Галатасарая» Маркао
Агент Бийола: «Яка тренируется индивидуально и ждет решения ЦСКА»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости