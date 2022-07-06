Новичок «Ахмата» Олейников определился с игровым номером
Новичок «Ахмата» Иван Олейников будет выступать под 21-м номером в сезоне-2022/23 РПЛ, сообщает пресс-служба грозненцев.
23-летний россиянин перешел в «Ахмат» из «Чайки» 2 июля, подписав однолетний контракт с опцией продления еще на два года.
Олейников — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2021/22 он забил 26 голов и сделал 16 результативных передач в 35 матчах за «Чайку».
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|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
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|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
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12
|Урал
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
|Оренбург
|0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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