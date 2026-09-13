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Ахмат — Динамо Махачкала: результат матча 8 тура РПЛ 13 сентября 2026

«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

Сергей Ярошенко

«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 3:2.

Встреча прошла на «Ахмат Арене» в Грозном.

У хозяев отличились полузащитник Калиду Сидибе на 58-й минуте и хавбек Мануэль Келиану на 86-й минуте, также автогол на 66-й минуте забил защитник махачкалинцев Андрес Аларкон.

У гостей голы забили нападающий Гамид Агаларов на 48-й минуте и защитник Темирхан Сундуков на 64-й минуте.

«Ахмат» набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 12 очками — на шестой строчке.

В следующем туре 17 сентбря грозненцы на выезде сыграют с «Акроном», а махачкалинцы в этот же день на своем поле примут ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 8-й тур.
13 сентября, 14:30. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
3:2
Динамо Мх

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
3
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
4
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
5
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
12
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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