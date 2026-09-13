«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в РПЛ

«Ахмат» обыграл махачкалинское «Динамо» в матче 8-го тура РПЛ — 3:2.

Встреча прошла на «Ахмат Арене» в Грозном.

У хозяев отличились полузащитник Калиду Сидибе на 58-й минуте и хавбек Мануэль Келиану на 86-й минуте, также автогол на 66-й минуте забил защитник махачкалинцев Андрес Аларкон.

У гостей голы забили нападающий Гамид Агаларов на 48-й минуте и защитник Темирхан Сундуков на 64-й минуте.

«Ахмат» набрал 10 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Динамо» с 12 очками — на шестой строчке.

В следующем туре 17 сентбря грозненцы на выезде сыграют с «Акроном», а махачкалинцы в этот же день на своем поле примут ЦСКА.