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20 марта, 19:15

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара»: «Галицкий — уникальный человек!»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о работе в клубе.

— Вы провели несколько лет в «Краснодаре». Чем запомнился вам этот период?

— Это огромный опыт. Я всегда вспоминаю об этом периоде с радостью. У меня в Краснодаре остались хорошие друзья. Это прекрасный клуб, который дал мне возможность увидеть, как выглядит работа в одной из лучших академий мира. Сергей Галицкий — уникальный человек! Он построил крутую школу. Надеюсь, что я тоже приложил руку к тому, чтобы поднять ее на высший уровень.

— Вы понимаете, почему «Краснодар» стал одной из лучших академий мира?

— Из-за уникального владельца, который знает, чего он хочет. Три года мы жили в одном районе и могли по десять часов говорить о каком-нибудь 12-летнем мальчике. Сергей Николаевич знал каждого. Убежден, что знает и сейчас. Он построил клуб так, что тот бьется за чемпионство.

— К трофеям уже близки. В прошлом году «Краснодар» был финалистом FONBET Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Следите за командой?

— Конечно! Там очень много ребят, с которыми я работал, когда они были еще маленькие: Матвей Сафонов, Саня Черников, Сергей Волков, Дмитрий Кучугура, Слава Литвинов. Счастлив, когда вижу, как они развиваются. Надеюсь, что скоро и трофеи придут!

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

Владимир Хашиг и&nbsp;Сергей Галицкий. «Методику Хаби Алонсо в «Байере» Галицкий внедрял в «Краснодаре» уже 10 лет назад». Интервью директора академии «Црвены Звезды»

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 2 : 1
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 1 : 1
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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