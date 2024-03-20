Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара»: «Галицкий — уникальный человек!»

Экс-заместитель главного тренера академии «Краснодара» Никола Елич в интервью «СЭ» рассказал о работе в клубе.

— Вы провели несколько лет в «Краснодаре». Чем запомнился вам этот период?

— Это огромный опыт. Я всегда вспоминаю об этом периоде с радостью. У меня в Краснодаре остались хорошие друзья. Это прекрасный клуб, который дал мне возможность увидеть, как выглядит работа в одной из лучших академий мира. Сергей Галицкий — уникальный человек! Он построил крутую школу. Надеюсь, что я тоже приложил руку к тому, чтобы поднять ее на высший уровень.

— Вы понимаете, почему «Краснодар» стал одной из лучших академий мира?

— Из-за уникального владельца, который знает, чего он хочет. Три года мы жили в одном районе и могли по десять часов говорить о каком-нибудь 12-летнем мальчике. Сергей Николаевич знал каждого. Убежден, что знает и сейчас. Он построил клуб так, что тот бьется за чемпионство.

— К трофеям уже близки. В прошлом году «Краснодар» был финалистом FONBET Кубка России, сейчас борется за чемпионство. Следите за командой?

— Конечно! Там очень много ребят, с которыми я работал, когда они были еще маленькие: Матвей Сафонов, Саня Черников, Сергей Волков, Дмитрий Кучугура, Слава Литвинов. Счастлив, когда вижу, как они развиваются. Надеюсь, что скоро и трофеи придут!

После 20 туров чемпионата России «быки» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.